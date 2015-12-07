ЕБРР выступил против поднятия тарифов на грузовые ж\д перевозки

Один из кредиторов нашей страны считает, что это несет значительные риски для украинской экономики. Об этом сегодня в ходе Форума по устойчивому управлению ресурсами заявил старший банкир представительства ЕБРР в Украине Поль Шапиро, сообщает Главком.

«На мой взгляд, вопрос затрагивает два направления. Первое, нужно ли поднимать тарифы на грузовые перевозки. Второе, нужно ли поднимать стоимость сейчас», - заявил он.

По мнению представителя ЕБРР, должно стать предметом серьезного анализа - действительно ли тарифы грузовые перевозки являются недооцененными и не покрывают затраты «Укрзализныци».

Однако в любом случае вопрос о поднятии тарифов на данное время не является актуальным, считают в банке.

«Что касается второго второго вопроса - нужно ли поднимать стоимость сейчас - на мой взгляд, это рискованно и не совсем обоснованно», - заявил представитель ЕБРР.

Напомним, 25 ноября Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа, предусматривающего повышение тарифов на грузовые перевозки со следующего года суммарно на 32%. Планы чиновников вызывали негативную реакцию представителей целого ряда отраслей. По их мнению, в условиях рекордного снижения цен на продукцию украинских предприятий на мировом рынке (металл, руда и т.д), отечественные поставщики утратят рынки сбыта и остановят производство.

Сильнее всего подорожание затронет продукцию с невысокой удельной стоимостью – щебень, цемент и т.д. Производители строительных материалов утверждают, что это вызовет рост цен на новостройки.

Значительные риски повышения тарифов признают и в правительстве: как заявил вице-премьера-министр Украины Геннадий Зубко, повышение тарифов может стать фактором торможения украинской экономики.