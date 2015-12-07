Власти РФ хотят создать "холодный Шелковый путь" через Арктику

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"Мы им предложили участвовать в такого рода проектах создания железных дорог для подвоза грузов к портам Северного морского пути. Фактически теперь можно говорить о том, что будет не просто экономический "Шелковый путь", а прохладный, холодный "Шелковый путь". Думаю, что он скоро наполниться реальным содержанием", — сказал он.

Рогозин отметил, что комплексное развитие Северного морского пути гарантирует "безопасное и всесезонное перемещение собственных и партнерских грузов независимо от внешнеполитической обстановки". Северный морской путь должен стать связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанском регионом.

"Нам важно, чтобы у нас те структуры и органы, которые отвечают за СМП, и наша администрация Севморпути были не просто констатирующими факт некими органами правления, но они должны быть генераторами идей, они должны вырабатывать предложения по созданию тех технологий, которые позволят Севморпуть сделать круглогодичным и всесезонным. У нас есть все технологические возможности", — сказал он.

Рогозин также отметил, что у России благодаря СМП есть "огромные перспективы и огромные преимущества".

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Как сообщал УНИАН, Турция на фоне обострения отношений с Россией договорилась c бывшими советскими республиками о развитии проекта по доставке грузов в Европу в обход российской территории.

В следующем году по новой железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс планируется отправить первые несколько тысяч контейнеров.

Крупные логистические компании из Китая, Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции в конце ноября подписали в Стамбуле документ о создании консорциума для перевозки грузов из Поднебесной в Европу в обход российской территории. Учредители — китайская Minsheng Logistics, грузинская Trans Caucasus Terminals (TCT), казахстанская KTZ Express (входит в состав Казахстанской железной дороги), азербайджанская Karvan Logistics и Азербайджанское каспийское морское пароходство. Турция выступила в качестве ассоциированной стороны.