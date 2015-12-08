В Туркменистане чиновникам запретили покупать доллары и евро - СМИ

В Туркменистане сотрудникам государственных организаций запретили покупать доллары и евро. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, в начале декабря в учреждениях Ашхабада прошли собрания, на котором сотрудникам было объявлено о запрете (чем его объяснили – не уточняется). Нарушителям пригрозили увольнением.

Сообщается, что от покупки долларов и евро предостерегли, в частности, работников «Туркменгалантереи» и «Туркменбакалеи», а также сотрудников местных органов власти.

Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.

Издание отмечает, что в условиях дефицита иностранной валюты власти вводят ограничения, чтобы снизить спрос населения на нее. Ранее жителям страны запретили покупать более $8 тысяч в год. Кроме того, зарубежным компаниям в Туркменистане запретили платить зарплату иностранной валютой, сообщалось также, что была ограничена конвертация валют для предпринимателей.

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В начале 2015 года национальная валюта Туркменистана – манат – была девальвирована на 20%. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов при этом признал наличие негативных явлений в туркменской экономике.

На днях, выступая на правительственном совещании, глава Туркменистана объявил выговор главе Центробанка Мердану Аннадурдыеву. При этом он потребовал «принять меры по совершенствованию механизмов валютного регулирования, в том числе по увеличению объемов поступления валютных средств, получаемых от экспорта товаров в зарубежные страны».