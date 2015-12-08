Украина поднялась на 10 пунктов в мировом рейтинге открытости госданных

Минфин отметил, что ежегодно в рейтинге определяется, насколько правительства разных стран сделали государственные данные более доступными и открытыми для общества.

«В Украине решающим для такого повышения в рейтинге стало открытие данных о расходах бюджетных средств на портале «Е-Дата» www.e-data.gov.ua и данных о государственных закупках», - говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что проект «Е-Дата» обеспечивает прозрачность бюджетных процедур и позволяет каждому человеку видеть транзакции в режиме реального времени. «Е-Дата» является первым в Европе подобным ИТ-решением для обработки и ежедневной публикации данных о транзакциях Государственной казначейской службы Украины, где только за день проходит около 1 млн транзакций.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 15 сентября открыло портал E-DATA - официальный государственный информационный портал в сети Интернет для обнародования данных об использовании средств государственного бюджета.

С 15 сентября на портале публикуются данные о платежных трансакциях казначейства, а с ноября этого года будут доступны данные об использовании средств государственного бюджета и местных бюджетов, средств государственного социального страхования и Пенсионного фонда.

С января 2016 года Минфин начнет публиковать на портале информацию об использовании средств предприятий государственной и коммунальной собственности, а с августа 2016 года планирует интегрировать портал с информационно-аналитической системой «Прозрачный бюджет».