Повышение ж/д тарифов лишит Украину валютной выручки, – УкрФА

Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в адрес премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

По словам исполнительного директора главы УкрФА Сергея Кудрявцева, металлургическая отрасль генерирует около 25-30% всего украинского экспорта. Однако запланированное Министерством инфраструктуры увеличение тарифов на грузовые перевозки значительно ослабит конкурентоспособность отечественной металлургической продукции на мировом рынке.

«Следствием могут стать сокращение объемов производства, уменьшение экспортных операций и, соответственно, валютной выручки, платежей в бюджеты всех уровней и обострения и без того сложной социально-экономической ситуации», - говорится в обращении.

Сергей Кудрявцев подчеркивает, что основной рост тарифов предусмотрен для отраслей, которые не имеют альтернатив железнодорожному транспорту.

«Подобный подход никак не учитывает состояние отраслей, что негативно скажется на экономике в целом. В результате предлагаемых изменений ГП «Укрзализныця» столкнется с резким оттоком грузов 1-го и 2-го классов», - сказано в письме.

В УкрФа напоминают, что в феврале 2015 года УЗ уже повышала тарифы на грузоперевозки, чтобы получить средства на обновление подвижного состава. Однако обновления не произошло, а объемы грузоперевозок существенно сократились. В частности, перевозки угля – на 41%, кокса – на 24%.

«К сожалению, за счет дополнительно полученных средств ГП «Укрзализныця» не было реализовало никакого существенного инвестиционного проекта – качество подвижного состава, его количество и бюрократизация оформления грузов оставляют желать лучшего», - подчеркивает глава УкрФА.

В обращении также говорится, что УЗ сейчас является постоянным участником коррупционных скандалов, «испытывает постоянные кадровые ротации и не ведет последовательной политики усовершенствования качества предоставляемых услуг».

Украинская ассоциация производителей ферросплавов призывает главу правительства инициировать публичное обсуждение финансового плана «Укрзализныци», а также обязать Мининфраструктуры пересматривать тарифную политику синхронно с изменениями индексов цен производителей с привлечением представителей отраслей промышленности, планомерно оптимизировать расходы УЗ, обновлять подвижной состав.

Как сообщалось, в конце ноября Мининфраструктуры заявило о намерении повысить в течение 2016 года тариф на грузовые ж/д перевозки на 30%: на 15% с 1 января и еще на 15% с 1 июля.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский заявил, что 30% рост ж/д тарифов может сделать отечественное зерно неконкурентоспособным на мировом рынке.