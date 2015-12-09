Кремль подготовит россиян к повышению пенсионного возраста – будет менять общественное мнение

В российском правительстве и администрации президента обсуждается вопрос создания экспертного совета по обсуждению пенсионной реформы. Совет будет призван готовить население к повышению пенсионного возраста, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, совет может быть сформирован уже в конце этого года, чтобы к февралю можно было объявить о его создании. Вскоре после этого может быть запущен портал «Третий возраст», а в октябре будущего года проведена международная конференция о пенсионной реформе. Создаваемый орган должен будет готовить общественное мнение к повышению пенсионного возраста, хотя данное решение пока не принято на официальном уровне.

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По предварительным данным источников «Ъ», уже с 2016 года пенсионный возраст может начать увеличиваться для женщин с 1961 и мужчин с 1971 годов рождения с интервалом в полгода. К 2030 году пенсионный возраст будет составлять для всех 63 года.

Есть и некий список общественных деятелей, которых могут призвать для рекламы. В их числе авторы детективных романов Татьяна Устинова и Дарья Донцова, писатель Захар Прилепин и другие представители медиапространства. Составлены и предварительные тезисы для спикеров, в том числе контраргументы для недовольных реформой.