В Черкасской области полиция разоблачила сеть игорных интернет-заведений

В городах Черкассы и Золотоноша Черкасской области сотрудники полиции ликвидировали сеть подпольных игорных заведений, которая работала под видом интернет-центров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области, во время проведения досудебного расследования сотрудники управления защиты экономики области обнаружили три игорных заведения в городах Черкассы и Золотоноша.

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Владелец сети игорных заведений маскировал их деятельность под видом интернет-центров. На самом деле игрокам предлагалось при помощи персональных компьютеров через сеть Интернет принять участие в азартных играх на симуляторах игровых автоматов.

Во время проведения обысков 8 декабря правоохранители изъяли 38 персональных компьютеров, оборудование для доступа к сети Интернет, камеры видеонаблюдения, платежные терминалы и бухгалтерскую документацию.

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По факту деятельности игорных заведений открыто уголовное производство по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 тыс. грн до 680 тыс. грн) с конфискацией игрового оборудования.