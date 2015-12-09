Планы Абромавичуса: Украина в ТОП-20 рейтинга Doing Business через 2 года

Министерство экономического развития и торговли намерено обеспечить вхождение Украины в ТОП-20 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business через 2 года, заявил министр Айварас Абромавичус в ходе отчета экономического блока правительства.

“В следующем году обязательно войдем в ТОП-50 лучших стран, что касается легкости ведения бизнеса Doing Business. Еще через год - в двадцаточку”, - сказал он.

По словам министра, результат будет достигнут в том числе за счет реформы контролирующих органов.

“Одна из самых важных задач, мы ее доведем до конца, - это реформа контролирующих органов. Бизнес будет знать, когда к нему придет проверка. Этот процесс больше не будет бесконтрольным” - подчеркнул Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.

При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.

В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

Ранее глава Минэконморазвития заявил, что Украина потеряла возможность подняться еще на 29 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business из-за отсутствия поддержки парламентом законов об урегулировании неплатежеспособности и защите инвесторов.