Планы Абромавичуса: Украина в ТОП-20 рейтинга Doing Business через 2 года
"В следующем году обязательно войдем в ТОП-50 лучших стран", - верит глава Минэкономразвития.
Министерство экономического развития и торговли намерено обеспечить вхождение Украины в ТОП-20 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business через 2 года, заявил министр Айварас Абромавичус в ходе отчета экономического блока правительства.
“В следующем году обязательно войдем в ТОП-50 лучших стран, что касается легкости ведения бизнеса Doing Business. Еще через год - в двадцаточку”, - сказал он.
По словам министра, результат будет достигнут в том числе за счет реформы контролирующих органов.
“Одна из самых важных задач, мы ее доведем до конца, - это реформа контролирующих органов. Бизнес будет знать, когда к нему придет проверка. Этот процесс больше не будет бесконтрольным” - подчеркнул Абромавичус.
Читайте такжеУкраина показала значительный прогресс в упрощении ведения бизнеса – Абромавичус
Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.
При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.
В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.
Ранее глава Минэконморазвития заявил, что Украина потеряла возможность подняться еще на 29 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business из-за отсутствия поддержки парламентом законов об урегулировании неплатежеспособности и защите инвесторов.