В Минюст не поступало никаких обращений относительно ситуации вокруг кондитерской фабрики "Житомирські ласощі" - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время отчета членов правительства антикоррупционного блока о выполнении программы деятельности Кабинета министров.

"Ни одного обращения, ни одной жалобы по этой ситуации не подавали", - сказал он.

По словам Петренко, сейчас назначена служебная проверка действий областного управления юстиции.

"Назначена служебная проверка руководства областного управления юстиции и их работы. Эта служебная проверка завершится до конца недели", - сообщил министр.

По его словам, ведомство не проводило никаких регистрационных действий в отношении вышеназванного предприятия.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Житомире более 200 сотрудников кондитерской фабрики "Житомирські ласощі" протестовали против захвата их предприятия.

Во время митинга председатель наблюдательного совета «ЖЛ» Игорь Бойко сообщил, что фабрика исключено из единого Государственного реестра предприятий, и вместо нее появилось новое предприятие-владелец имущественного комплекса Житомирской кондфабрики с новым названием и новой фамилией директора.

30 ноября работники «ЖЛ» на несколько часов перекрывали трассу Киев-Чоп перед въездом в Житомир, протестуя против смены руководства предприятия. На место происшествия выезжала полиция.

Участники акции выражали опасения, что смена руководителей предприятия может негативно отразиться на ситуации с выплатой зарплаты.

Также совладелец кондитерской фабрики «Житомирські ласощі» - швейцарская компания DeltaCapitalSA заявила о восстановлении своих прав на предприятие, которые были утрачены в 2010 году в связи с рейдерским захватом.

На пресс-конференции в УНИАН совладелец Delta Capital SA Аркадий Воловик рассказал, что фабрика юридически восстановлена.

О своих правах на «ЖЛ» также заявил совладелец фабрики Юрий Лещинский. Он в эфире Еspreso.tv, в частности, пообещал: «Дельта Кэпитал С.А» берет на себя обязательства официально трудоустроить работников бывшего ОДО «ЖЛ» на предприятии, которое снова носит название ЗАО «Житомирські ласощі».

1 декабря около 100 работников житомирской кондитерской фабрики пришли под стены Житомирского городского совета с символикой своего предприятия и требовали встречи с властями города и представителями форума, чтобы заявить о своем протесте против смены руководства на их предприятии.

Перед этим провели непродолжительный пикет Житомирской ОГА, где выдвинули те же требования.