Россия пошла на попятную: Минтруда разрешило ряду компаний нанимать граждан Турции

Минтруда России внес в правительство список компаний, которые смогут нанимать работников из Турции после 1 января 2016 года, заявил в пятницу журналистам первый замминистра Алексей Вовченко, передает РИА Новости.

"Мы вчера внесли в правительство этот список", — заявил он.

Вовченко не стал уточнять количество компаний, по его словам, этот список не окончательный и может быть пересмотрен.

Читайте такжеТурция ужесточила правила для российских журналистовКак сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.

Турция пригрозила России ответными санкциями.