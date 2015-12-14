Кабмин отчитался о результатах своей работы за год (инфографика)

Кабинет министров Украины обнародовал отчет по результатам своей работы за 2015 год.

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В презентации правительство отчитывается о показателях своей работы, о состоянии выполнения программы, приводит данные о суверенном рейтинге Украины от международных рейтинговых агентств и прогноз ВВП на следующий год, а также отчитывается о реформах в разных сферах деятельности государства.