Кабмин отчитался о результатах своей работы за год (инфографика)
16:29, 14 декабря 2015Разное
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На "Правительственном портале" появилась инфографика о результатах работы Кабинета министров Украины.
Кабинет министров Украины обнародовал отчет по результатам своей работы за 2015 год.
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В презентации правительство отчитывается о показателях своей работы, о состоянии выполнения программы, приводит данные о суверенном рейтинге Украины от международных рейтинговых агентств и прогноз ВВП на следующий год, а также отчитывается о реформах в разных сферах деятельности государства.
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