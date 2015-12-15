Трехсторонние консультации Киева, Москвы и Брюсселя по ЗСТ пройдут 21 декабря
13:59, 15 декабря 2015Разное
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Консультации о вопросам применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли пройдут в следующий понедельник.
REUTERS
Трехсторонние консультации Украины, России и Европейской комиссии на министерском уровне по вопросам применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом состоятся 21 декабря.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили во вторник в Европейской комиссии.
"Трехсторонние консультации пройдут в следующий понедельник, 21 декабря", - отметили в ЕК.
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