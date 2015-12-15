Путин заморозил пенсии россиян еще на год

Документ опубликован 15 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Slon.ru.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Совет Федерации одобрил его 9 декабря, а Госдума – 4 декабря.

Предполагается, что за счет замораживания пенсионных накоплений россиян в 2016 году в бюджет РФ поступит дополнительно около 340 млрд рублей. 11 декабря вице-премьер РФ Ольга Голодец подчеркнула, что эти средства будут потрачены только на пенсионное обеспечение граждан.

«Все средства, которые собираются с работодателей, идут только на пенсионное обеспечение россиян, и все эти средства отражаются для будущих пенсионеров на их счетах, они увеличивают их пенсию. Все средства до одной копейки никуда не уходят, они остаются в пенсионной системе на пенсионное обеспечение, никуда больше они не тратятся», – заявила она.

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9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что средства, полученные в результате замораживания пенсий, могут быть использованы «для решения текущих неотложных задач, в том числе, может быть, и антикризисных». Глава правительства подчеркивал, что введение такого моратория – вынужденная мера.

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Моратории на создание накопительной части пенсии действовали в 2014 и 2015 годах. В Минфине оценивали объем сэкономленных средств в 244 млрд и 310 млрд рублей соответственно. При этом в Центробанке допускают, что заморозка пенсий может продлиться и после 2016 года; такого же мнения придерживается и Голодец.