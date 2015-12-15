Глава "Сбербанка" предупредил россиян о начале "менее сладкой" жизни

​Следующий год будет очень непростым и для экономики России, и для «Сбербанка», заявил глава госбанка Герман Греф, сообщает РБК.

По его словам, при цене на нефть ниже 50 долларов за баррель в России начнется «менее сладкая» жизнь.

«Скорее всего, при таких ценах на нефть прогнозы, которые давались в отношении роста экономики, не сбудутся. Возможно, падение будет несколько больше, чем мы ожидаем, но какой-то сверхкритичности я не вижу», — объяснил Греф.

Во вторник, 15 декабря, нефть марки Brent на средину дня стоила $38,8 за баррель.

По мнению главы «Сбербанка», ситуация будет непростой для региональных бюджетов, которым придется значительно наращивать долг, и для федерального бюджета, который станет источником покрытия дефицитов региональных бюджетов. Возможно, правительству придется подумать или о наращивании дефицита, или о секвестре, добавил Греф.

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«Ничего хуже, чем мы предполагаем, не будет, но и лучше не будет, и это главная проблема. Вне зависимости от цен на нефть мы стоим за порогом принятия критически важных решений для развития нашей экономики. Если не будет реформ, к сожалению, в ближайшие годы ожидать улучшения ситуации невозможно», — добавил Греф.

Греф повторил, что ждет исчезновения каждого десятого банка в следующем году. «Целый ряд банков должен уйти с рынка, это станет следствием кропотливой и добросовестной работы Центрального банка», — отметил он.

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Ранее глава «Сбербанка» говорил, что оценивает сегодняшнюю ситуацию на рынке как масштабный банковский кризис. «То, что мы сейчас видим, — это масштабнейший банковский кризис», — заявил он.

Греф отмечал, что за последние 20 лет это самый тяжелый и затяжной кризис в банковской системе РФ.