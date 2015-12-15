В Туркменистане часть зарплат будут выдавать облигациями

С 2016 года жителям Туркменистана станут выдавать часть зарплат облигациями государственного займа.

Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, директивы, касающиеся распространения облигаций среди населения, правительство в начале декабря направило в налоговые службы, банковские и другие структуры. Как утверждается, там содержится рекомендация «выплачивать (облигациями) от 12% заработной платы».

Ситуацию неофициально прокомментировали в управлении финансов Марыйского региона. «На практике это означает, что кто из руководителей сможет реализовывать большее количество облигаций, тот молодец, – заявил один из сотрудников. – Следовательно, в нижестоящие структуры пойдет бумага с рекомендациями о 15 и более процентах».

Издание предполагает, что доходы, полученные таким образом от населения, будут потрачены на подготовку к Азиатским играм, которые Туркменистан будет принимать в 2017 году.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

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О намерении пополнить бюджет республики за счет выпуска облигаций туркменские власти заявили несколько месяцев назад. Вопрос рассматривался на заседании правительства с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова. Как именно планируется распространять облигации, тогда не уточнялось.

Решение о госзайме было принято на фоне падения мировых цен на углеводороды, которое затронуло, в том числе, экспортирующий газ Туркменистан. Сообщалось, что в сентябре на местных предприятиях энергетического сектора прошли массовые сокращения. В стране также были введены ограничения на продажу иностранной валюты. Глава Туркменистана признал наличие негативных явлений в экономике страны.