Украина и Турция ускорят создание зоны свободной торговли

Украина интенсифицирует переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), очередная встреча представителей двух стран намечена на начало 2016 года, сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

«Договорились интенсифицировать переговорный процесс по заключению ЗСТ, следующий раунд - в Турции в начале 2016 года», - говорится в сообщении Микольской.

Микольская также написала, что для интенсификации бизнес-диалога Украина намерена организовать торговую миссию при участии министра экономического развития Украины и министра аграрной политики и продовольствия Украины для встречи с представителями бизнеса в столице и регионах Турции.

Также торговый представитель Украины сообщила, что делегации Украины и Турции договорились по возможности не применять ограничительных мер в торговле, а также проработать на экспертном уровне предложения по увеличению товарооборота между странами и количества инвестиционных проектов в украинском агросекторе, авиастроении, IT-индустрии.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 18 сентября сформировал три группы переговорщиков, уполномоченных вести переговоры о соглашениях по созданию зон свободной торговли с Турцией, Сербией и Израилем.

По решению Кабмина, все переговорные группы возглавила заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В переговорные группы также вошли представители Министерства юстиции, Государственной фискальной службы, Минэкономразвития, Минагрополитики и Секретариата Кабмина.