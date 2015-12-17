Повышение грузовых ж/д тарифов уничтожит украинский экспорт – Комитет ВР по вопросам промполитики
Ситуация на мировых рынках уже сейчас вынуждает предприятия работать на уровне рентабельности. Повышение ж/д тарифов на перевозку грузов ухудшит и без того тяжелое их состояние.
Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки уничтожит экспортные отрасли украинской экономики.
Об этом заявил первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства Максим Ефимов.
По его словам, на сегодня в Украине осталось две основные экспортно-ориентированные отрасли: металлургия и аграрный сектор. Однако ситуация на мировых рынках уже сейчас вынуждает предприятия этих отраслей работать на уровне рентабельности. Повышение ж/д тарифов на перевозку грузов ухудшит и без того тяжелое их состояние.
«Мы сегодня не должны создавать условий, которые не развивают наши драйверы, секторы экономики, которые имеют реальные возможности для роста, а останавливают их», - заявил Максим Ефимов.
Депутат подчеркнул, что повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки может привести к остановке металлургических предприятий.
«Почти все без исключения предприятия металлургической отрасли сегодня убыточные. Если сегодня мы поднимем тарифы, это в среднем добавит четыре доллара на тонне продукции. Это дополнительные минус 3-4% к сегодняшней рентабельности работы металлургии. Я думаю, что сегодня мы наблюдаем снижение производства в металлургии, а в следующем году в случае повышения ж\д тарифов будем наблюдать остановку металлургических предприятий», - подчеркнул Максим Ефимов.
Депутат добавил, что аналогичная ситуация сложилась и в аграрном секторе.
«Цена на агропромышленную продукцию падает. И, естественно, резкое увеличение цены на железнодорожные перевозки автоматически приведёт к серьезным потерям у аграриев», - пояснил замглавы комитета ВРУ по вопросам промполитики.
Напомним, Министерство инфраструктуры намерено в 2016 году поднять тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%. С 1 января грузоперевозки подорожают на 15%, и еще на 15% тариф вырастет с 1 июля.
Как сообщалось, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов Сергей Кудрявцев заявил, что запланированное Мининфраструктуры увеличение тарифов на грузовые перевозки значительно ослабит конкурентоспособность отечественной металлургической продукции на мировом рынке и приведет к значительному сокращению валютной выручки.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский также заявил, что украинская аграрная продукция уже имеет достаточно высокие расходы на логистику, и рост ж/д тарифов может сделать украинское зерно неконкурентоспособным на мировом рынке.