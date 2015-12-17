На границе с РФ могут установить пластиковые столбики по 9,8 тысяч гривень за штуку – смета Кабмина

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина, которое на странице в Фейсбук обнародовал журналист Валерий Калныш.

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"На заседании правительства рассматривался (был ли принят -- не знаю) вопрос про демаркационные мероприятия. Речь шла об украино-российской границе и необходимости разместить на ней пластиковые пограничные знаки. Давайте назовем их "столбы". Помимо того, что это сам по себе знак, на нем также будет изображен герб Украины. Всего их должно быть 6675 штук", - написал Калныш.

Также журналист привел стоимость изготовления и установки столбиков.

1. Изготовление. На это планируется потратить 26 млн. 700 тыс. грн. Это значит: 26700000 грн: 6675 шт. = 4 тыс. грн.

2. Гербы. На каждый из столбиков нужен герб и номерной знак. На них будет выделено 3 млн 170 тыс. грн. Это значит: 3170000 грн : 6675 шт. = 475 грн (округлил на 10 коп.)

3. Установка. Самая сложная и затратная задача. На нее планируется выделить 35 млн. 611 тыс. 125 грн. Это значит: 35611125 грн : 6675 шт.= 5335 грн.

4. Итого. На изготовление столбика, герба и номера к нему, а также установку должно быть потрачено 4 тыс. + 475 грн + 5 тыс. 335 грн = 9 тыс. 810 грн.

"Утвердить план мероприятий по обозначению украинско-российской границы на местности и смету на его выполнение", - сказано в проекте распоряжения.

Как сообщал УНИАН, Украина реализует на границе с Россией проект "Европейский вал". Сначала проект назывался "Стена".

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Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта по обустройству границы с Россией, - 4 млрд грн.

До конца года на строительство "Европейского вала" в государственном бюджете предусмотрено 300 млн грн. За счет этих средств к 1 сентября запланировано обустройство противотанковых сооружений - 385,7 км, ограждений - 90 км, 7 опорных пунктов контрольно-следовой полосы, 214 км контрольно-следовой полосы и рокадной дороги - 214,5 км.

22 мая премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что на реализацию проекта "Европейский вал" по обустройству украинско-российской границы уже израсходовано 160 млн грн.