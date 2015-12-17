Россияне из-за кризиса тратят меньше денег и переходят на наличные - СМИ

В России из-за кризиса значительно снизился объем потребительских безналичных расчетов: больше трети граждан предпочитают использовать наличные, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Национального агентства финансовых исследований.

По данным авторов исследования, безналичная оплата покупок в целом стала более частым явлением. Например, за последние два года доля тех, кто ежедневно расплачивается карточкой, выросла с 4% до 15%. Однако к росту объема безналичных платежей это не привело — их совокупный объем в январе-ноябре 2015 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% (до 110,9 млрд рублей).

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Рост объема безналичных платежей наблюдался только в сегменте электронной коммерции. Тем не менее, средняя общая стоимость покупок уменьшается как в оффлайне, так и в онлайне.

"Это — следствие сокращения реальных доходов населения, а также отказа граждан от крупных покупок и роста интереса к безналичной оплате мелких", — сообщил руководитель блока "Продажи и маркетинг" UCS Владимир Кононов.

В Сбербанке заявили, что наблюдают снижение среднего чека по картам. "Если раньше граждане предпочитали закупаться на неделю, то теперь, скажем, на пять дней", — отметил директор управления банковских карт и рассчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин.

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Ситуацию усугубляет и полный отказ ряда категорий держателей карт от их использования. Отмечается, что граждан, никогда не совершающих покупки и платежи безналичным путем, стало в 2,3 раза больше, чем два года назад — их доля выросла с 15% до 35%.