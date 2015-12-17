Путин заявил, что РФ не будет вводить санкции против Украины, но свободную торговлю остановит

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2016 года против Украины не будут вводиться санкции, хотя ЗСТ между странами действовать не будет.

Об том он сказала на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы не собираемся вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции. Я хочу, чтобы это было услышано», - сказал Путин.

Он заверил, что Украина не может быть поставлена в условия худшие, чем любые другие российские партнеры, но никакими льготами и преференциями Украина в торговле с Россией с 1 января 2016 года пользоваться не будет.

«На практике это означает, что сегодня на любые тарифы в торговле между Россией и Украиной нулевые, а так средневзвешенный тариф будет 6%, где-то 3%, где-то 10%. Мы всячески боролись, чтобы этого не произошло, но нас не захотели услышать. Будем работать в тех условиях, которые складываются», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которое действовало в рамках ЗСТ СНГ.

9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действия экономической части соглашения об Ассоциации Украина-ЕС, тариф для украинских товаров с 1 января для поставок на рынок РФ будет в среднем 6%.

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Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.