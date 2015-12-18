У Абромавичуса отчитались о дерегуляции: выполнили 68% плана

Министерство экономического развития и торговли выполнило 68% плана дерегуляции на 2015 год с учетом этапности выполнения, в целом же план выполнен на 48%, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, документы по 34 пунктам плана (около 25%) находятся в Верховной Раде, и их выполнение зависит исключительно от голосования парламентариев.

При этом дерегуляционные инициативы еще по 39 пунктам плана находятся на согласовании в центральных органах исполнительной власти.

В министерстве отметили, что задержки в дерегуляции связаны с длительной процедурой согласования и принятия документов.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, а в 2018 году - войти в ТОП-20.

Правительство 19 марта приняло план по дерегуляции бизнеса до 2017 года, включающий 171 инициативу по уменьшению административного и бюрократического давления.

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В рамках плана до 2017 года правительство намерено отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов и сбор по утилизации отработанных масел с планируемой экономией до 2,7 млрд грн для бизнеса, обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператора, а также упростить подключение бизнеса к электросетям, сократив количество необходимых для этого бюрократических процедур до 3 с 10.

Кроме того, план предусматривает упрощение процедуры и сокращение сроков оформления строительства, собственности и внешнеторговых операций.