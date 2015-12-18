Климкин: Украина готова говорить с Россией, но она "выдумывает" проблемы

Украина готова вести переговоры с Россией об имплементации Зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, однако Россия действуют волюнтаристски, против логики Всемирной торговой организации и "выдумывает" проблемы, сказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия действует против логики ВТО. Во Всемирной торговой организации сначала есть проблема, потом ищут ее решения. Россия выдумывает какие-то мифические проблемы, хочет, чтобы мы брали на себя какие-то обязательства, чтобы отодвинули ЗСТ сначала на 10 лет, потом навсегда. Но нам делать свое, - сказал Климкин. - Там, где мы можем говорить, мы разговариваем. Работают эксперты. С 1 января ЗСТ начнет работать. И мы работаем со всеми членами ЕС, чтобы они дали сигнал своему бизнесу для того, чтобы прийти (в Украину - УНИАН)".

Климкин при этом напомнил, что в ходе переговоров с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем Украина и ЕС договорились помогать друг другу в части имплементации положений Соглашения о ЗСТ, в части инвестиций, а также продвижения украинских предприятий на европейский рынок - как экспорта товаров, так и участия украинских компаний в системе государственных закупок ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина начнет реализацию Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, как и планировала, с 1 января 2016 года.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Ущерб, который может быть нанесен экономике Украины в случае принятия решения об эмбарго, оценивают в 600 миллионов долларов.

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Евросоюз и Украина неоднократно заявляли, что не намерены откладывать введение ЗСТ, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.