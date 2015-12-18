Евросоюз хочет договориться о свободной торговле с США до конца срока Обамы

Евросоюз нацелен заключить соглашение о зоне свободной торговле с США до конца президентского срока Барака Обамы, который истекает в 2016 году.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам Совета ЕС, сообщает Прайм.

"Мы вновь заявили о том, что нуждаемся в очень быстром завершении переговоров по соглашению о трансатлантической зоне свободной торговли и что нашей целью остается достичь подобного политического решения еще в период президентства Обамы", - сказала Меркель.

Ранее текущий лидер президентской гонки Хиллари Клинтон говорила, что не поддерживает в нынешнем виде другое недавно заключенное крупное соглашение - Транстихоокеанское партнерство (ТТП), так как оно не соответствует ее высоким стандартам.