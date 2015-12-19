МИД о российской отмене ЗСТ: Путин "немного поспешил" и нарушил все каноны международного права

Президент РФ Владимир Путин имел политическую, а не экономическую цель, когда подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках Зоны свободной торговли СНГ.

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Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает "Европейская правда".

"Путин нарушил все каноны международного права", - утверждает Зеркаль, напоминая, что указ подписан еще до завершения трехсторонних консультаций о применении Соглашения об ассоциации.

Заместитель главы МИД добавила, что 21 декабря в Брюсселе запланирован следующий раунд консультаций на министерском уровне.

"Мы в понедельник собираемся выяснять, как жить дальше. Выяснить, что же мы делали в течение 15 раундов министерских встреч, - заявила она. - Каждый раз мы пытались предоставить максимально правдивый ответ на их беспокойство".

"Немножко поспешил Владимир Владимирович. Не довел дело до конца... Этот указ доказывает очень явно, что этот процесс (попытки РФ ограничить свободную торговлю Украина-ЕС) имел политическую, а не экономическую цель", - сказала заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.

9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украина-ЕС, тариф для украинских товаров с 1 января для поставок на рынок РФ составит в среднем 6%.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочки вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.