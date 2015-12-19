Украина в понедельник хочет обсудить с РФ указ Путина об отмене свободной торговли

На трехсторонней министерской встрече Украины, России и Еврокомиссии 21 декабря по вопросам применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом будут обсуждаться нарушения, связанные с указом президента РФ Владимира Путина об отмене ЗСТ между Россией и Украиной с 1 января 2016 года.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Она напомнила, что Путин своим указом приостановил действие ЗСТ в рамках СНГ с Украиной, тем самым нарушив все каноны международного права.

«В понедельник мы намерены выяснять, как собираемся жить дальше. В течение 15 раундов технических консультаций, 5 министерских встреч мы обсуждали вопрос относительно того, как снять обеспокоенность. Это были технические консультации, которые проходили по трем основным блокам: технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные проблемы и вопросы таможенного сотрудничества», - сказала Зеркаль.

По ее словам, на каждой встрече Украина пыталась дать как можно более полный ответ россиянам на их обеспокоенность.

«Мне кажется, что этот указ очень наглядно свидетельствует о намерениях России и о том, что ничего общего с поиском ответа этот процесс не имеет. Будет трехсторонняя министерская встреча. Я думаю, что как перед встречей, так и после встречи все будут понимать, что основная цель этой встречи – зафиксировать, в чем сейчас заключаются нарушения, связанные с принятием этого указа, и как стороны будут общаться дальше», - отметила заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря состоятся трехсторонние консультации Украины, России и Европейской Комиссии на министерском уровне по вопросам применения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что 21 декабря - срок, когда Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии могут разрешить разногласия в вопросе применения с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между РФ и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.