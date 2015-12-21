Все украинские ГОКи требует моратория на повышение ж\д тарифов

Об этом в своем обращении к премьер-министру Арсению Яценюку, главам Мининфраструктуры, Минэкономразвития, Минэкономике, а также Государственной регуляторной службы заявили руководители крупнейших предприятий горно-обогатительной отрасли – Полтавского, Южного, Ингулецкого, Северного, Центрального ГОКов, Криворожского и Запорожского железнорудных комбинатов, а также ПАТ «ЕВРАЗ Сухая Балка».

В заявлении говорится, что от экспорта железнорудного сырья Украина получает более 2 млрд. долларов в год. Но есть риск утерять этот источник доходов, лишившись также порядка 50 тысяч рабочих мест. С начала 2014 года мировые цены на руду снизились втрое, а конкуренция значительно усилилась. Многие горнорудные компании из США, Австралии, Китая, Африки заявили о сокращении производства. При этом, с точки зрения логистики, поставщики руды из Австралии и Южной Америки находятся в более выгодных условиях, имеют меньшее «плечо» доставки, возможность загружать крупнотоннажные суда, которые не способны обслуживать украинские порты.

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Прогнозируется, что в 2016 году цены на руду снизятся еще на 15-20%. В таких условиях запланированное Мининфраструктуры резкое повышение тарифов на ж\д перевозки приведет к убыточности производства железнорудного сырья в Украине, отказу инвесторов от работы с украинскими предприятиями, существенному снижению уровня инвестиционной привлекательности страны в целом.

«Вероятный сценарий – падение производства в отрасли на 50%, снижение экспорта на 75%», - отмечается в обращении.

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В документе подчеркивается, что МИУ декларирует повышение тарифов на 30%, однако с учетом дополнительных факторов, таких как увеличение тарифа на порожний пробег вагонов, повышающего коэффициента на перевозки на расстояние более 500 км и т.д., фактический рост тарифа в течение 2016 года составит почти 50%. А для грузов 1 класса, к которым относится руда, тариф поднимется на 65%.

Между тем, в соседних с Украиной государствах, таких как Россия и Турция, затраты на перевозку по железной дороге уже сейчас ниже, чем в нашей стране. Снижение цен на сырьевые товары вынуждает правительства других стран идти навстречу своим производителям. Так, со следующего года «Российские железные дороги» увеличат размер максимальной скидки для клиентов с 12,8 до 25%. Таким образом, российские предприятия получат преимущества в сравнении с украинскими, что позволит им вытеснить отечественного производителя с внешних рынков.

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По мнению промышленников, нет оснований говорить, что нынешние тарифы на грузовые перевозки являются для «Укрзализныци» экономически необоснованными или убыточными. За счет грузовых перевозок в 2014-2015 годах госмонополия получила порядка 15 млрд гривень прибыли.

«В данный момент идет процесс корпоратизации «Укрзализныци». Считаем, что лишь после ее завершения, имея понимание реальной ситуации в компании, можно вернуться к вопросу пересмотра тарифов и политики ценообразования на грузовые перевозки», - резюмируется в обращении.