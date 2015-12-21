Банк "ПРЕМИУМ" установил прямые корреспондентские отношения с банковским концерном COMMERZBANK

Банк «ПРЕМИУМ» установил прямые корреспондентские отношения с одной из ведущих мировых финансовых компаний - банковским концерном – COMMERZBANK AG (Германия).

Заключение соглашения об установлении корреспондентских отношений стало возможным после выполнения ПАО «КБ «ПРЕМИУМ» всех требований по процедуре «AML & KYC» в соответствии с немецким законодательством, пройдя проверку текущей финансовой устойчивости.

Наличие прямых корсчетов позволит Банку предоставлять широкий спектр услуг в иностранных валютах, которые приняты в международной практике. Этот финансовый инструмент создаст условия для быстрого и качественного обслуживания клиентов путем повышения оперативности расчетов и минимизации валютных рисков, а также существенно расширит возможности осуществления операций, связанных с торговым финансированием и аккредитивной формой расчетов.

«В такое непростое время мы должны не только сохранять достигнутые результаты, но и завоевывать доверие новых клиентов, развивая долговременные взаимовыгодные партнерские отношения с ними», подчеркнул Глава Правления ПАО «КБ «ПРЕМИУМ» Леонид Первак.

«Расширение корреспондентских отношений с ведущими банками Европы – одна из стратегических задач Банка на 2016 год. В новом году Банк выйдет на рынок с рядом достаточно интересных предложений, в которых будут учтены многие инновационные решения, начиная от совершенствования продуктов и услуг в сфере внешнеэкономических расчетов, заканчивая установлением партнерских отношений с европейскими странами и дальнейшей интеграцией в международный рынок банковских услуг», - отметил Леонид Первак.