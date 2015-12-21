Медведев об ассоциации Украина-ЕС: она создает риск для "экономической безопасности" РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что соглашение об ассоциации Украина-ЕС создает риск для «экономической безопасности» России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

«Мы неоднократно говорили украинским властям, что имплементация торгово-экономической части соглашения с Евросоюзом затрагивает наши интересы, создаёт риск экономической безопасности нашей страны», - отметил Медведев.

Он напомнил, что были проведены несколько раундов переговоров, но результатов они не дали.

«И Украина, и Евросоюз не готовы к подписанию юридически обязывающего соглашения, которое бы учитывало интересы Российской Федерации», - считает российский премьер.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря президент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность тем, что российские товары будут «выкинуты» с украинского рынка после вступления с 1 января 2016 года в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части создания зоны свободной торговли.