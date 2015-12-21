Сюрреализм от РФ: Москва обвинила Киев в невыполнении соглашения о свободной торговле

Россия в рамках трехсторонних переговоров с Украиной и ЕС обвинила нашу страну в невыполнении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) Содружества независимых государств в части качества и безопасности продукции.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

“Как оказывается, Украина (а не РФ) не выполняет соглашение ЗСТ СНГ по качеству и безопасности продукции - сюрреализм от РФ. Трехсторонка - ЕС-РФ-Украина”, - написала она.

По словам Микольской, российская сторона в процессе переговоров также сделала акцент на процессе люстрации.

“Кроме заботы об украинском бизнесе, российская сторона проявляет заботу о люстрированных чиновниках-профессионалах. Сюрреализм далее”, - подчеркнула торгпред.

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Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия сегодня, 21 декабря, проводят трехстороннюю встречу в Брюсселе, призванную достичь соглашения о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которая действовала в рамках ЗСТ СНГ.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

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Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.