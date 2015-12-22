Власти оккупированного Крыма отказались выполнять поручения Москвы

Об этом сообщает информагентство FlashCrimea.

"Планов по сокращению чиновников правительства Крыма нет", - заявил самопровозглашенный "глава" аннексированной АР Крым Сергей Аксенов.

В статье отмечается, что в понедельник российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении госаппарата на 10% с 1 января 2016 года.

"У нас планов таких нет по одной причине - задачи, стоящие перед властями субъекта, отличаются от тех задач, которые выполняют органы власти в мирное время на территории материковой части РФ", - прокомментировал это решение Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, в правительстве РФ выразили сомнение в "профессионализме и качестве работы" руководства оккупированного Крыма и поручили Минэкономики и Минфину внести предложения о наказании властей полуострова. Таким образом в Белом доме отреагировали на заявление Сергея Аксенова о том, что регион "не получил ни копейки" на реализацию ФЦП по развитию аннексированных Крыма и Севастополя.

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