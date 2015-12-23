Россиян лишат права выбора накопительной пенсии

Правительство РФ приняло решение не продлевать для граждан возможность выбора накопительной пенсии.

"Мы один раз обсуждали этот вопрос, и в правительстве принято решение придерживаться действующего законодательства", - заявила вице-премьер Ольга Голодец, пишет Прайм.

Согласно действующему законодательству, россияне 1967 года рождения и моложе могут выбрать один из двух вариантов хранения пенсионных накоплений: формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии до конца 2015 года. Голодец заявила, что эти сроки менять не будут.

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Решение о продлении срока выбора пенсии поддерживали в первую очередь представители финансово-экономического блока.

Представители социального блока в правительстве наоборот выступали с критикой этого решения и накопительной модели пенсионной системы.