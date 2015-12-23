Россиян лишат права выбора накопительной пенсии
Россияне 1967 года рождения и моложе должны были выбрать, как будут формировать будущую пенсию до конца 2015 года.
Правительство РФ приняло решение не продлевать для граждан возможность выбора накопительной пенсии.
"Мы один раз обсуждали этот вопрос, и в правительстве принято решение придерживаться действующего законодательства", - заявила вице-премьер Ольга Голодец, пишет Прайм.
Согласно действующему законодательству, россияне 1967 года рождения и моложе могут выбрать один из двух вариантов хранения пенсионных накоплений: формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии до конца 2015 года. Голодец заявила, что эти сроки менять не будут.
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Решение о продлении срока выбора пенсии поддерживали в первую очередь представители финансово-экономического блока.
Представители социального блока в правительстве наоборот выступали с критикой этого решения и накопительной модели пенсионной системы.