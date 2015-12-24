Крымчан уже учат, как быстрей получить украинский биометрический загранпаспорт
Советы дают правозащитники общественной инициативы «Европа без барьеров».
Правозащитники общественной инициативы «Европа без барьеров» утверждают, что для крымчан не будет исключений при оформлении биометрических паспортов для выезда за границу, пишут "Новости Крыма".
Читайте такжеПорошенко рассказал, когда жители Донбасса и Крыма смогут ездить без виз в ЕС«В недавнем интервью президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассмотрение случаев оформления заграничных биометрических паспортов для жителей Крыма будет осуществляться в каждом отдельном случае. С целью комплексного информирования «Европа без барьеров» утверждает, что возможности оформления биометрических паспортов для законопослушных граждан, проживающих на оккупированных территориях, остаются равными», – говорится на сайте общественной инициативы.
Общественники при этом подчеркивают, что по объективным причинам процесс оформления паспортов для таких лиц может быть замедленным. Поэтому для ускорения процедуры рекомендуется подавать в отделения миграционной службы не только национальный паспорт, а и при наличии – идентификационный код, старый загранпаспорт, свидетельство о рождении и другие документы, удостоверяющие личность.
«Акцентируем внимание, что по оформлению биометрического паспорта граждане Украины могут обращаться в любое отделение Государственной миграционной службы на подконтрольной Украине территории. Проверить состояние оформления паспорта для выезда за границу в режиме он-лайн можно на сайте», – отметили в «Европе без барьеров».