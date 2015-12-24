В Минрегионе рассказали, когда собираются восстановить коммунальную инфраструктуру на Донбассе

Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко, Кабинет министров принял постановление, которым определил порядок использования средств Европейского инвестиционного банка на финансирование проектов помощи переселенцам в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.

Читайте такжеУкраина хочет получить от ЕИБ кредит на 400 миллионов евро

По словам Зубко, Минрегион совместно с экспертами ЕИБ отобрал первые 72 проекта стоимостью около 700 млн гривень. Все они направлены на восстановление инфраструктуры и решение проблем внутренне перемещенных лиц на подконтрольных Украине территориях Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

«Мы ожидаем, что проекты будут завершены не позднее конца 2017 года», - цитируется в сообщении Зубко.

Он также отметил, что проект будет охватывать районы, которые испытывают сильное давление на инфраструктуру социальных услуг в связи со значительным притоком внутренне перемещенных лиц в этих областях, а также конкретные местные советы в других областях, принимающих значительные потоки внутренне перемещенных лиц.

Также средства направят на восстановление автомобильных путей и железных дорог, поврежденных в результате конфликта с Россией, включая разрушенные мосты, ремонт или реконструкцию государственных или общественных зданий.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2014 года Украина и Европейский инвестбанк подписали кредитное соглашение объемом 200 млн евро для восстановления Донбасса. По словам премьер-министра Арсения Яценюка, кредит предоставлен сроком на 20 лет, в том числе максимальный льготный период - 5 лет, под процентную ставку в 1,5% годовых.