ВР разрешила Нацполиции совершать срочные закупки товаров для бойцов в зоне АТО

За данное решение проголосовали 245 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.

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Народный депутат Мустафа Найем (фракция «БПП») отметил, что после вступления в силу закона «О Национальной полиции» ВР не указала, что полиция может закупать товары по переговорной процедуре.

«Сейчас у нас много ребят, которые стоят на фронте, и у них нет формы, и мы не можем закупить зимнюю форму. Если мы сейчас оставим общую процедуру закупок, то мы получим форму только в июле», - отметил он.

Данным законом предоставлены органам Национальной полиции такие же права, как и всем другим воинским формированиям и правоохранительным органам, относительно возможности осуществления срочных закупок в случае необходимости неотложного обеспечения личного состава полиции, несущего службу в условиях особого периода, в частности, в зоне проведения АТО, необходимыми материально-техническими и другими ресурсами.

Законом внесены изменения в статью 39 закона, которые дают правовые основания Национальной полиции для применения переговорной процедуры государственных закупок в случае возникновения необходимости в соответствующей закупки, в условиях действия особого периода и невозможности соблюдения заказчиком (органом Национальной полиции) сроков для проведения конкурсных торгов.