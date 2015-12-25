Apple требует от Samsung еще $180 миллионов за нарушение патентов

Apple требует от Samsung дополнительные $180 млн в рамках патентного спора.

Об этом пишет Gazeta.ru со сслыкой на The Verge.

Как отмечает издание, именно в эту сумму американская компания оценила ущерб от пяти устройств производства Samsung, которые были доступны в продаже после первого судебного вердикта в пользу Apple в разбирательствах двух компаний.

В 2012 году суд впервые признал, что южнокорейская компания нарушает патентные права Apple. В декабре Samsung выплатила $548,2 млн.

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Какие устройства вызвали недовольство Apple, не сообщается, поскольку большинство судебных документов недоступны для публичного ознакомления.

Несмотря на то, что две компании согласились прекратить какие-либо судебные тяжбы за пределами США, Samsung не считает приговор, вынесенный в 2012 году, справедливым и продолжает добиваться пересмотра дела.