Глава "Сбербанка" предсказал дальнейшее падение российского рубля

Президент российского «Сбербанка» Герман Греф ждет дальнейшего ослабления курса рубля в 2016 году. По его словам, курс российской валюты будет опускаться по мере снижения нефтяных котировок, которые в ближайшем будущем могут упасть еще на 10%.

«Вся наша экономика зависит от ключевого параметра — цены на нефть... Сегодня цена $35–36 за баррель. Значит, можно говорить о том, что она будет колебаться в ближайшие месяцы в районе плюс-минус 10% в обе стороны», — заявил Греф в интервью телеканалу «Россия 24», передает РБК.

Глава «Сбербанка» пояснил, что точную стоимость нефти в ближайшее время заранее не знает никто, однако ключевые рыночные тренды сейчас связаны со снижением. «С точки зрения монетарной ситуации цена на нефть должна падать, это абсолютная корреляция, а рубль будет снижаться», — отметил Греф.

В то же время глава «Сбербанка» выразил уверенность, что в целом для экономики России 2016 год окажется легче, чем 2015-й.

Торги на американской нефтяной бирже ICE 25 декабря не проводятся в связи с Рождеством. Накануне они закрылись на отметке $37,92 за баррель нефти марки Brent, что на 1,49% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе сегодняшних валютных торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до 70,459 руб., курс евро — до 77,259 руб.

В начале сентября 2015 года, после того как курс доллара на бирже впервые за полгода поднялся выше 71 руб., Греф предсказывал резкие колебания курса рубля на протяжении ближайших нескольких лет.

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Накануне опрошенные агентством Bloomberg аналитики предсказали, что в ближайшее время снижение курса рубля по отношению к доллару продолжится и даже может обновить рекордный минимум прошлого года. Большинство экспертов, однако, уверены, что ослабление рубля не причинит непоправимого вреда экономике России, так как для этого курс доллара должен подняться выше 90 руб.

Максимального после деноминации 1998 года значения курс доллара на Московской бирже достиг 16 декабря 2014 года. Тогда стоимость американской валюты поднялась до 80,1 руб., а курс евро превысил 100 руб.