Путин поручил ввести для букмекеров "спортивный налог"

Правительство РФ должно до 1 июня 2016 года подготовить законопроект об обязанности букмекерских контор передавать часть прибыли от ставок российскому спорту.

Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля, сообщает Slon.ru.

Речь идет о ставках на соревнования с участием российских команд и спортсменов. Предполагается, что прибыль букмекеры будут частично направлять «на финансирование деятельности субъектов спорта». Порядок перечисления определит кабмин.

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По мнению владельца московского ФК «Спартак» Леонида Федуна, законопроект поможет привлечь дополнительные доходы в спорт в целом и в футбол в частности.

«Посмотрите, к примеру, на чемпионат Англии по футболу – там у каждой второй команды спонсором являются букмекеры. На данный момент букмекерский бизнес находится на подъеме. Люди тратят большие деньги на ставки и тотализаторы, часть этих денег должна помочь клубам пополнить бюджет», – цитирует Федуна ТАСС.

Летом 2015 года Минкомсвязи РФ оценило объем букмекерского рынка в России в размере 150 млрд рублей в год. Ежегодная чистая прибыль участников рынка, по сведениям министерства, достигает 2,5 млрд рублей.