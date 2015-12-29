Россию ждет слабая экономика, конфликты в Кремле и усиление спецслужб - Stratfor

Американская аналитическая компания Stratfor представила свой прогноз развития геополитической ситуации в разных регионах мира в 2016 году. Главные прогнозы для России — слабые экономические перспективы, растущие угрозы со стороны исламизма и попытки российских силовиков использовать эти угрозы для расширения своих полномочий внутри и за пределами страны, пишет "Коммерсант".

В первую очередь аналитики Stratfor уделяют внимание продолжающейся угрозе со стороны радикального исламизма, в том числе борьбе против ИГ, и участию Турции в этой борьбе. От нее эксперты Stratfor ждут не только военного усиления на сирийском фронте, но и контроля за экспансией курдов, а также продолжения напряженных отношений со своими старыми соперниками — Ираном и Россией. Stratfor отмечает, что Россия не хочет конфронтации с Турцией, однако этого вряд ли удастся избежать по мере того, как Россия активизирует свои действия на сирийском фронте. Впрочем, борьба с «Исламским государством» будет лишь частью российской политики в Сирии. Россия будет пытаться найти компромисс с США и замедлить рост их влияния на постсоветском пространстве. В свою очередь США будут готовы идти на переговоры по тактическим вопросам, но не будут поддаваться на попытки Москвы использовать борьбу с терроризмом как рычаг давления по другим вопросам.

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В Азии Stratfor обращает особое внимание на Китай, чьи власти столкнулись с замедлением роста экономики и теперь вынуждены пересматривать свою политику. От китайской политики эксперты ждут продолжения постепенной либерализации финансового рынка и смягчения административного давления на бизнес.

Говоря о России, эксперты Stratfor считают, что ситуация будет во многом зависеть от способности правительства решать экономические проблемы, поскольку они «скорее всего, приведут к росту протестных настроений. Кремль не будет сильно препятствовать незначительным протестам экономического характера, однако будет сопротивляться любым крупным и организованным акциям протеста, которые будут носить антиправительственный характер». Аналитики считают, что усиление риторики правительства, направленной против ИГ, может вызвать подъем ультранационалистического движения, а это, скорее всего, выльется в преследования мигрантов со стороны националистов. При этом Stratfor считает, что «угрозы от ИГ и других исламистских группировок ФСБ попытается использовать для расширения своих полномочий внутри и за пределами России». Говоря о политической ситуации эксперты считают, что «в преддверии сентябрьских парламентских выборов Кремль, скорее всего, попытается оказать давление на оппозицию и ее лидеров». Кроме того, «борьба внутри кремлевской элиты в 2016 году усилится. Основными пунктами противоречий станут вопросы получения государственной помощи, энергетической политики, в том числе приватизации “Роснефти” и возможного прекращения монополии “Газпрома” на газовые трубопроводы. Разногласия будут возникать и по вопросам, связанным с Украиной, Сирией, а также распределением полномочий и финансовых потоков среди различных группировок среди военных и представителей спецслужб».