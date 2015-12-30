Медведев утвердил запрет для турецких компаний строить и вести турбизнес в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень запрещенных для турецких компаний видов деятельности в России, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Подписанным постановлением утвержден перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории России организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 года», — говорится в сообщении.

Читайте такжеПрогноз Stratfor о политической и экономической ситуации в мире: противостояние Турции с Россией неизбежноВ перечень, в частности, вошли: строительство зданий и инженерных сооружений, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, исследований и анализа, деятельность туристических агентств, деятельность гостиниц, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обработка древесины.

Запрет на ведение деятельности не распространяется на уже заключенные контракты, запреты вводятся с 1 января 2015 года.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал о расширении санкций против Турции.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкий бомбардировщик сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила высшее руководство страны в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство". Турция пригрозила ответными санкциями.