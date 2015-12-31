Законные собственники Житомирской кондфабрики зашли на свое предприятие - пресс-служба

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО.

"Это произошло благодаря профессиональным и согласованным действиям правоохранительных органов, сотрудники которых четко сработали и не дали вооруженным титушкам рейдера Игоря Бойко устроить провокации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "несмотря на несколько решений судов, Бойко устраивает пикеты та митинги, изображая из себя жертву рейдерской атаки".

"Он превратил фабрику в неприступную крепость, которую круглосуточно охраняли вооруженные люди. Понимая, что рано или поздно фабрику заберут из его незаконного владения настоящие собственники, Бойко начал варварски уничтожать имущество предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акционеры и трудовой коллектив ЗАО "Житомирські ласощі" обратились в к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Хатии Деканоидзе с просьбой оказать помощь в исполнении решения ВАСУ.

"Вчера вечером титушки Бойко планировали напасть на руководство ЗАО, сорвать его встречу с трудовым коллективом и уничтожить оборудование и товарные остатки. Сотрудники, акционеры и менеджмент ЗАО "Житомирські ласощі" благодарят правоохранительные органы, а именно Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, Отдел Нацполиции в г. Житомире, благодаря которым не было допущено проникновения на фабрику вооруженных титушек Бойка благодаря чему избежали провокаций и кровопролития", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным пресс-службы, акционеры уже начали инвентаризацию имущества, фабрика взята под охрану ДСО и начинает плановую хозяйственную работу.

"Предприятие уже посетил глава Житомирской ОГА Сергей Машковский и мэр Житомира Сергей Сухомлин. Руководство фабрики заверило трудовой коллектив, что работниками будут сохранены рабочие места и заработные платы. Также сотрудникам будет выплачена компенсация за время вынужденного простоя", - резюмируется в сообщении.