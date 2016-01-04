В Германии посчитали, во сколько обойдется для страны интеграция беженцев в этом году

Как сообщает Deutsche Welle, об этом руководитель института Ганс-Вернер Зинн заявил в интервью немецкому изданию Tagespiegel, передает epd.

Зинн предостерег от финансирования мероприятий, направленных на интеграцию лиц, ищущих убежища, за счет новых долгов. "Нам стоит отталкиваться от актуального бюджета", - отметил глава института. По его словам, это возможно, ведь в Германии пока еще есть свободные средства. Запланированный на 2016 год бюджет, по его словам, следует соблюсти.

Читайте такжеСМИ: в немецком городе Губени неизвестные напали на приюты для мигрантов

Однако для финансирования интеграции беженцев придется сократить некоторые расходы, считает директор Ifo. "Это сложное политическое решение", - считает Зинн.

Как сообщал УНИАН ранее, в Ifo заявляли, что Германии необходимо было потратить более 21 млрд евро (22,5 млрд долл.) на помощь беженцам в 2015 году, куда должны входить обеспечение жилищными условиями, продуктами питания и образовательными программами.