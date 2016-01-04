Кабмин просит Раду легализовать домработников

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение депутатов Верховной Рады законопроект, предлагающий легализовать труд домашних работников путем заключения трудовых договоров между работодателями и домработниками.

В зарегистрированном на сайте парламента законопроекте №3734 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования и легализации занятости домашних работников" предлагается внести в Кодекс законов о труде обозначение домашнего труда как работы по обслуживанию домохозяйства более 80 часов в месяц на основании заключенного трудового договора.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью нормирования труда домашних работников, их прав, обязанностей, отношений с работодателем, а также легализации их занятости.

Для домашних работников предусматривается заключение типового трудового договора с испытательным сроком, ответственностью сторон и т.п. Также предполагается добровольная уплата домашним работником взносов на социальное и пенсионное страхование, как это предусмотрено в действующем законодательстве для членов личного селянского хозяйства.

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Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тысяч человек.

По предварительным данным Государственной фискальной службы, на сегодняшний день около 7,5 тысячи человек самостоятельно платят за себя социальные и пенсионные взносы.