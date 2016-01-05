Беларусь рассчитывает на полную отмену санкций ЕС и США в ближайшее время

Министр констатировал, что белорусская сторона продвинулась по пути нормализации отношений с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, были приостановлены ограничительные меры против Беларуси.

"Мы надеемся, что в ближайшее время произойдет и полная отмена этих санкций", - сказал Владимир Макей.

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"Диалог подразумевает нормальный, равноправный разговор всех вовлеченных в него субъектов, - добавил он. - Мы всегда выступали за такой подход. И, действительно, благодаря тому, что наши европейские и американские партнеры за прошедшее время смогли взглянуть по-иному на Беларусь, понять мотивы принятия государственных решений в Беларуси, связанных с реализацией внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности, это помогло нам вернуться к атмосфере взаимопонимания".

Беларусь рассматривает приостановку определенных ограничительных мер со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки как промежуточный шаг. "Окончательным шагом должна быть полная отмена соответствующих ограничительных мер, которая, конечно же, вывела бы сотрудничество с нашими европейскими партнерами на совершенно новый уровень. Но мы спокойно смотрим на происходящее и понимаем, что в силу, скажем, такой загруженности мощной бюрократической машины в Брюсселе эти процессы происходят медленно, не так как хотелось бы, но мы намерены и дальше спокойно работать с нашими европейскими и американскими партнерами", - подытожил министр.