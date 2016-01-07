Иран запретил импорт из Саудовской Аравии

Иран запретил импорт товаров из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление, которое было озвучено государственным телевидением Ирана.

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Отмечается, что это решение было принято на экстренном заседании Администрации президента Хассана Роухани. Годовой объем импорта из Саудовской Аравии в Иран составляет около $60 миллионов. В основном в страну ввозят упаковочные материалы и текстиль.

Кроме того, государственные СМИ Ирана заявили, что один из воздушных рейдов саудовских ВВС в Йемене нанес удар по посольству Ирана в столице страны Сане, которая находится под контролем шиитов-хуситов. При этом журналист The Associated Press в Йемене сообщает, что посольство не повреждено, а авиаудар был нанесен по окраинам города.

Отметим, конфликт арабских стран с Ираном возник после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, который был одним из лидеров шиитской общины в этой стране. Это вызвало акции протеста в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии, Бахрейне и Ираке). В частности, участники акции в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.