Минэкономразвития подготовило закон об Офисе бизнес-омбудсмена

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, дающий ему полномочия доступа к информации и регулирующий взаимодействие с государственными органами.

Проект закона опубликован на сайте Минэкономразвития.

В случае принятия парламентом, документ на законодательном уровне создает в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, способствующей бизнесу в защите его права на предпринимательскую деятельность.

При этом государственные органы получат рекомендации о внесении изменений в регуляторные акты для эффективного взаимодействия с Офисом.

Кроме того, законопроектом определяются правовые основы создания и организации деятельности Офиса бизнес-омбудсмена, направление его деятельности, а также принципы его взаимоотношений с государством, государственными органами, органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования, находящимися в сфере их управления, а также субъектами предпринимательства.

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Как сообщал УНИАН, идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена, как представителя интересов бизнеса в органах власти, была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.

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Совет бизнес-омбудсмена по состоянию на 22 декабря 2015 года получил 571 жалобу бизнеса на действия государственных органов. При этом 213 жалоб были отклонены по формальным причинам, по 179 жалобам начаты расследования, 129 расследований закончены и по их результатам вынесены решения, а еще 50 жалоб находятся в процессе рассмотрения.