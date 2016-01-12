Яценюк поручил проверить тендеры Минэкологии в рамках Киотского протокола

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главам Национального агентства по вопросам государственной службы, Министерства внутренних дел, Антимонопольного комитета и Государственной фискальной службы провести служебное расследование законности организации и проведения Министерством экологии и природных ресурсов специальных тендеров по проектам капитального ремонта систем освещения городов Украины за средства, полученные Украиной в рамках сотрудничества по Киотскому протоколу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Цель проверки, как отмечается в сообщении, не допустить нанесение ущерба экономическим интересам государства.

«Речь идет о замене осветительных приборов на светодиодные, а также о реконструкции внешнего и уличного освещения с заменой существующих светильников на приборы LED-технологий, - пояснили в правительстве. - Раскрытие тендерных предложений участников конкурсных торгов состоялось 19 декабря 2015 года. А уже 30 декабря премьер-министр поручил безотлагательно провести проверку соблюдения законодательства при проведении торгов».

Выводы и предложения по результатам проверки, как ожидается, должны быть представлены главе правительства не позднее 25 января.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что в целом объем тендеров по проектам уличного освещения составлял не менее 1 млрд грн. При этом акцепты на половину этой суммы - порядка 480 млн грн - на проекты освещения в Ивано-Франковске, Коростене, Измаиле, Кривом Роге, Славянске, Запорожье и Киеве получила малоизвестная фирма - прокладка. Проигравшие участники конкурсов, в числе которых оказались компании «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Николаевоблэнерго» подали жалобу в Антимонопольный комитет на организацию и проведение закупок.

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Справка УНИАН. Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола Европейский Союз и другие страны, ратифицировавшие протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с показателями 1990 года: если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й год, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников Киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

Украина является одной из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов из-за низкой загрузки промышленности, а за последующие 8 лет роста так и не приблизилась к показателям 1990 года. В этой связи Украина имеет право на получение так называемых экологических инвестиций, которые могут быть использованы на проекты экологического характера в различных сферах, включая коммунальное хозяйство и транспортную инфраструктуру. Вместе с тем, если проекты не реализуются или реализуются с нарушениями инвестиционные средства необходимо возвращать. В данном случае, возвращать средства нужно будет правительству Японии.