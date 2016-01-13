​В Минобороны прячут коррупцию за разговорами об экономии средств - СМИ

Об этом сообщает "Левый берег".

Издание отмечает, что в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны ставят под сомнение заявление заместителя министра Юрия Гусева об экономии в 200 млн грн, которая якобы в прошлом году была достигнута на госзакупках Минобороны.

"Мы только слышим цифру, а какие объемы, по каким ценам закупались, какие фирмы участвовали – пока не знаем. Система электронных закупок начала действовать летом. Да и сказать, что она функционирует безупречно, нельзя", - цитирует издание слова члена комитета Верховной рады, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Издание отмечает, что чиновниками Минобороны для получения "нужных" результатов на электронных торгах нередко используются фирмы-прокладки, которые фальсифицируют документы. Так, в декабре зарегистрированная летом прошлого года компания "Метал Ойл" с уставным фондом всего в 1 тысячу гривен выиграла многомиллионный тендер на поставку дизтоплива. После заключения договора выяснилось, что у солярки скоро заканчивается срок годности.

"Фактически кому-то нужно было избавиться от крупной партии дизеля с истекающим "гарантийным сроком". И топливо через посредника продали Минобороны за счет скидки размером менее процента", - пишет издание.

Сообщается, что посредством электронных торгов армия уже закупала товарный мазут, который в итоге оказался низкосортными отходами нефтехимического производства. Через фирму прокладку была закуплена и партия носков: если бы она приобреталась напрямую у производителя, военные бы потратили на 2 млн грн меньше.

Депутат Рады Татьяна Чорновол связывает коррупционные скандалы с деятельностью уже упомянутого выше Юрия Гусева, который, по ее словам, имеет "большой опыт работы в мега-системе дерибана государственных средств". Во время президентства Виктора Януковича чиновник работал одним из руководителей скандально известного Госагентства по инвестициям, которое возглавлял Владислав Каськив.

Дмитрий Тымчук отмечает, что Гусев занял свой пост в качестве волонтера, однако "комитету ВР не удалось найти "следы волонтерства" Гусева. По словам депутата, "волонтерство стало той вывеской, под которой госчиновники совершают правонарушения и прикрываются статусом волонтера".

"По словам депутатов, достижения Гусева на "закупочном фронте" часто имеют такой же фейковый характер, как и его волонтерские заслуги", - пишет издание.

Напомним, 25 ноября заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев заявил в Фейсбуке, что написал заявление об отставке. По его словам, причиной увольнения являются коррупционные скандалы, которые СМИ связывает с ним. В отставку чиновник так и не ушел.