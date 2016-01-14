Украина присоединится к программе ЕС по развитию предприятий малого и среднего бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Присоединение Украины к Программе будет способствовать развитию украинской предпринимательской среды, и консультативных и аналитических услуг, связанных с экспортно-импортной деятельностью предприятий, расширением торгово-экономических связей, приведению украинского законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства к европейским стандартам, а также созданию условий для популяризации предпринимательства и формирования культуры бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы предусмотрено участие Украины в таких составляющих, как: улучшение условий доступа МСП на рынки; улучшение регуляторных условий функционирования МСП; формирование культуры ведения бизнеса.

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В частности, улучшение условий доступа МСП на рынки заключается в получении консультативных и аналитических услуг, связанных с сопровождением экспортно-импортной деятельности предприятий, их интернационализацией и расширением торгово-экономических связей.

Такое направление, как "улучшение регуляторных условий функционирования МСП" направлено на определение и устранение лишних регуляторных барьеров на внутреннем рынке ЕС, имплементации Акта Малого Бизнеса для Европы (Small Business Act for Europe) в третьих странах, обеспечение деятельности сети Уполномоченных по вопросам МСП (SME Envoys), а также участия третьих стран в их работе, создание секторальных рабочих групп с целью обмена опытом между представителями профильных органов государственной власти.

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Формирование культуры ведения бизнеса будет осуществляться в форме различных образовательных программ (в т. ч. с привлечением средств в рамках программы «Эразмус для предпринимателей»), проведение секторальных тренингов, семинаров, программ обмена, стажировок и прочее.

Отмечается, что COSME – ведущая программа ЕС с бюджетом 2,3 млрд. евро, направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуемой в рамках стратегии «Европа 2020».