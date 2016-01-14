Медведев "порадовал" россиян: прогнозирует рост долгов по зарплате

Суммарная задолженность по зарплате с учетом текущей экономической ситуации в РФ может нарастать, но все деньги должны выплачиваться своевременно и в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщают РИА Новости.

"Суммарная задолженность по зарплате остается весьма значительной, но с учетом положения дел в экономике этот процесс может ускориться, нарастать. Но деньги, естественно, должны выплачиваться своевременно в полном размере. И наша задача защитить людей от недобросовестных действий работодателя", — сказал Медведев в четверг на заседании правительства, обсуждая законопроект в части повышения ответственности работодателей за нарушения сроков и порядка оплаты труда.

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Глава российского кабмина отметил, что законопроектом предлагается увеличить размер штрафа для тех, кто уже подвергся административному наказанию, а к увеличению размера денежной компенсации применить прогрессивную шкалу.

"Если задержка с выплатой зарплаты превышает полгода, то работодатель обязан выплатить ее с учетом процентов в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка", — добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России может повториться кризисная ситуация 1998 года.