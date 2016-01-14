В России закрыли дело против олигарха, у которого Путин отобрал "Башнефть"

В России прекращено уголовное дело в отношении основного владельца и председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Об этом сообщает сайт компании, пишут «Ведомости».

Дело было возбуждено по факту приобретения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии. Его прекратили в связи с отсутствием состава преступления, информирует "Система".

Дело прекращено на основании решения Арбитражного суда Москвы "по регрессному иску АФК "Система" к ООО "Урал-инвест", в котором указывается, что истец действовал добросовестно и не знал, что приобретаемое имущество является собственностью государства, а ответчик, в свою очередь, не имел права на отчуждение данного имущества", объяснил один из адвокатов бизнесмена Владимир Козин.

Добиваться компенсации от государства Евтушенков не намерен, он сказал это РБК. Адвокат Козин ранее говорил агентству, что в постановлении СКР о прекращении дела говорится, что бизнесмен имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба.

За время расследования «Система» лишилась контрольного пакета акций «Башнефти», за покупку которого заплатила в общей сложности $2,6 млрд, а с начала домашнего ареста главного акционера капитализация компании сократилась в девять раз – с $9 млрд до $990 млн. По оценкам Forbes, состояние самого Евтушенкова за 2014 г. сократилось на $8,1 млрд, до $0,9 млрд. На информации о прекращении расследования котировки АФК "Система" выросли на 5,7%.

В августе 2014 г. по факту продажи акций башТЭКа "Системе" было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК о легализации. Дело расследовало Главное следственное управление СКР. Евтушенкову было предъявлено обвинение по этой статье. С 16 сентября бизнесмен три месяца находился под домашним арестом. Освободили его 17 декабря 2014 г. по решению следователя. Вскоре на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что следствие не доказало, что основной владелец АФК участвовал в легализации имущества башкирского ТЭКа и что в этой части обвинения с него были сняты. Этим президент объяснил освобождение бизнесмена из-под домашнего ареста.

В октябре 2014 г. "Башнефть", принадлежащая АФК, по решению суда перешла в собственность государства. Суд решил, что акции компаний башкирского ТЭКа еще в 90-е гг. были незаконно закреплены в региональной собственности, а посему все последующие сделки с ними являлись ничтожными. Вместе с тем суд не стал требовать с АФК дивиденды, полученные корпорацией за годы владения компаниями башТЭКа – около 120 млрд руб. Более того, АФК отсудила 70,7 млрд руб. у продавца активов – ООО "Урал-инвест", которое считается аффилированным с семьей экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Два других фигуранта этого же дела – бывший руководитель "Башнефти", сын экс-президента Башкирии Урал Рахимов и предприниматель Левон Айрапетян. По версии следствия, Урал Рахимов совместно с Айрапетяном разработали план хищения акций предприятий ТЭКа Башкирии. Используя служебное положение отца, главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд руб., получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее Урал Рахимов, по версии следствия, обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно – реализацию пакетов акций в ОАО "АФК "Система" и другим юридическим лицам на общую сумму более $2,5 млрд. Он был заочно арестован в декабре 2014 г. и находится сейчас в Австрии. В сентябре Айрапетяна освободили из-под домашнего ареста под залог.